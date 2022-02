Tänavusele Euroopa aasta puu tiitlile kandideerib 16 puud, sealjuures on Kuningamänd neist ainus mänd. Kõige rohkem on võistlusel väärikaid tammesid – lausa kuus, nende seas näiteks Turgenevi tamm Venemaalt, Bialowieza ürgmetsa valvav tamm Poolast ja vanaisa Kolja tamm Bulgaariast.

Horvaatia ja Belgia on võistlema saatnud hiidsekvoia, Prantsusmaad ja Itaaliat esindab kastan, neist viimase puhul on tegu võimsa kolme tüvega puuga. Pärnasid on esile toodud kaks – laulev pärn Tšehhist ja ajaloo esimese Instagrami kontoga pärn Madalmaadest. Šotimaad esindab nende rannikut valvav viltune viirpuu, Slovakkiat pöök ja Ungarit üks eriliselt kultuurne paar – sealse teatri ees kasvavad rippuvad jaapani akaatsiad.

Järvseljal kasvav ligi 400 aasta vanune Kuningamänd pistab Euroopa aasta puu konkursil rinda 15 konkurendiga. FOTO: Margus Ansu

Kuningamänd

Eestit esindav Kuningamänd hakkas kasvama umbes samal ajal, kui Rootsi kuningas Gustav II Adolf pani aluse Tartu Ülikoolile ehk umbes 380 aastat tagasi. Kuningamändi tunnevad hästi sajad Eesti bioloogid, metsamehed ja teiste erialade üliõpilased, kelle akadeemilise hariduse osaks on olnud praktikumid Järvseljal.

Eesti Maaülikooli dendroloogia kaasprofessor Ivar Sibul toob välja, et oma vanuse ning erilise kasvukoha tõttu ürgmetsa piiril sümboliseerib Järvselja õppe- ja katsemetskonnas sirguv suursugune Kuningamänd Eesti järjepidevat ja heatasemelist akadeemilist haridust.

Kuningamänd on teadaolevalt mahult Eesti suurim puu, selle tüve ruumala ulatub 13 kuupmeetrini. Võrdluseks – korraliku tavalise palgipuu maht on umbes 1 kuupmeeter. Kuningamänni tüvi läheb kõrgele üles, ilma et ta palju peenemaks muutuks, ja see pole mändide puhul sugugi tavaline. Männi ümbermõõt on 3,25 meetrit ja kõrgus 33 meetrit.