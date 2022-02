Omalaadne üleskutse talupoes: kes toob priske elektriarve, saab purgi tasuta mett

„Mõtlesin, et kui elektriarve teeb meele mõruks, siis magus mesi ehk natuke aitab,” rääkis Taavi Kasemets, kes ise tohutut arvehüpet ei kogenud, sest tema elektripakett on fikseeritud. Muiates lisas mesinik, et tal on ka selline mõte, et kui meepurgid on välja jagatud, paneb ta sildi, kus sõnum: „Tore, et saite tasuta mett, aga olge nüüd head, ostke ka ja aidake minu arved maksta.”

Igatahes on Rakvere Talupoe Facebooki lehel postitust vaadatud rohkem kui 28 000 korda ja jagatud 60 korda. ­Esimese veebruari hommikuks oli arveid laekunud kümmekond, mil summa vahemikus paari­sajast veidi üle 1100 euroni. „On hea meel, et postitus on sotsiaalmeedias inimestele väga korda läinud, aga võrdlemisi vähesed on oma arved poodi toonud. On olnud neid, kes arvavad, et nende arve pole piisavalt suur või läheb tasuta mett kellelgi teisel rohkem vaja,” rääkis kaupluse müüjanna Kadri Kirss. „Igatahes tahaks mesinik Taavi Kasemetsale küll medali anda sellise ilusa teo eest!”

Mesilasi pidama hakkas Taavi Kasemets kümme aastat tagasi. „Üks vana mesinik ütles mulle kunagi, et kui inimene on kümme aastat mesindanud ja selle ajaga ei ole mesilased ära surnud, siis võib mesinikuks nimetada küll – nii et see hooaeg saab mind mesinikuks nimetada,” märkis Kasemets.

Viimasel suvel olid ta mesilaspered nii oma kodukülas, Soomaal ämma-äia juures kui ka Sagadi mõisa õunaaias. „Mesilastega on nii, et kui võtad nad ja tahad mett saada, oled nende ori. Kui mõtled, et ei taha kellegi alluvuses töötada, aga võtad mesilased, siis nendega on veel hullem – kui ei allu, siis lendavad sul minema ja mett ka ei saa. Mesilastega on muidugi ka eluaegne õpe, mõtled küll, et tead juba, kuidas midagi tegema peaks, aga nemad teavad ikkagi paremini,” kinnitas Taavi Kasemets.

Mesinik viitab, et kilo mett on väga suure hulga mesilaste elutöö. „Üks mesilane toob umbes teelusikatäie mett elu jooksul. Kui saad tarust 50 kg mett, siis nemad on toonud 100 kg mett – pool meest saab mesinik, teise poole tarbivad mesilased oma elutegevuseks,” ütles Kasemets.