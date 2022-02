Nädala mõte: kaotame ära!

Ministeeriumi ilusa linnavaatega kontorihoones istudes on ametnikud jõudnud äratundmisele, et väiksemad gümnaasiumid tuleb kinni panna. Ikka selleks, et tagada lastele parem haridus. Keegi ei arvagi, et maakoolis saadav gümnaasiumiharidus oleks samal tasemel linna eliitkoolis antavaga. Sedasi paneme maal elavad lapsed linna omadega ebavõrdsese seisu. Seega paistab „koolid kinni” maainimestest hooliva sammuna.