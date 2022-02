Metsaomanik võiks puhast õhku müües raha teenida?

Tellijale

Maaportaali juhatuse liige Lehar Lindre kiidab metsaostu väga heaks raha paigutamise kohaks. Eriti silmas pidades süsinikukaubandust, mis tagaks metsast traditsiooniliselt saadavale rahavoole lisa. „Süsinikukaubanduseks sobib igasugune mets, ka paarikümneaastane, mida saab raiuda alles 40 aasta pärast,” rääkis ta. „Süsinikukaubanduse korral tekib omanikul võimalus saada tulu lihtsalt selle pealt, et tema mets toodab hapnikku. Näiteks kui mul on 10 hektarit metsa, üks metsahektar seob 2,5 tonni süsinikku aastas, praegu on süsinikutonni hind 80 eurot, see teeb aastas tulu puhtalt 2000 eurot.”

Ehk siis mets kasvab edasi, aga omanik teenib süsiniku sidumise eest raha. „Täna on süsteem ebaõiglane, aga üldised suundumused näitavad, et lähiaastatel olukord muutub ja omanik hakkab oma varalt teenima tulu, millele on tal juba täna moraalne õigus.”

Lindre rääkis, et sarnane lahendus on juba käivitunud näiteks USAs, kus metsaomanik saab oma metsa välja rentida süsiniku emiteerijale, kes selle läbi süsiniku sidumise ja heitmise paremasse suhtarvu saab. Ehk siis metsaomanik on valiku ees, kas teenida tulu metsaraielt või süsiniku sidumist müües. „Selline lahendus saab olema parim eelkõige nendele metsaomanikele, kelle vara asub looduskaitsealadel või on varal muud metsa majandamise piirangud peal, mille tõttu metsaraie on piiratud,” lisas ta.

Reaalne võimalus