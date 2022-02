Viie aastaga on rajakaamerapisiku saanud sajad lapsed

„Kas me võime veel meie karu vaadata?” palusid Aegviidu lapsed oma õpetajalt Thea Luigelt korduvalt. Nimelt jäi just nende rajakaamerasse lustlik seik, kus uudishimulik karu nina vastu kaamerat surub. Lisaks heale tujule ja saadud teadmistele, et kährik pole skunk ja mäger pesukaru, on laste rajakaamerate andmed osutunud nii väärtuslikuks, et neid kasutatakse ka uue Eesti imetajate levikuatlase koostamisel.