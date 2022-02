Kauged vulkaanid mõjutavad meie ilma

Vulkaanipurse on peaaegu ainuke lühiajaline sündmus, mille mõju ilmale kuude ja aastate peale saab ette näha. Vulkaanipursked teadupärast jahutavad ilma. Kuid mitte kõik pursked: selleks peab esiteks purskuma välja piisavalt palju vääveldioksiidi ja teiseks peab see jõudma stratosfääri.

Vastupidi lihtsustatud ettekujutusele ei jahuta õhku peamiselt mitte vulkaaniline tuhk, vaid sulfaatne aerosool, mis tekib gaasilise vääveldioksiidi reageerimisel mitmesuguste atmosfääri lisanditega. Tuhaosakeste tavaline suurus on mõni mikromeeter (mikromeeter on tuhandik millimeetrit) – need osakesed langevad raskusjõu mõjul mõni millimeeter sekundis ja püsivad atmosfääris nädalaid või kuid, mitte aastaid. Sulfaatse aerosooli osakesed on alla poole mikromeetri suured ja püsivad õhus palju kauem.