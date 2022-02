Hiina uusaastal kingitakse õnnepuuks kinkanit

Kinkani tõi inglise botaanik Robert Fortune kuningliku aianduse seltsi ekspeditsioonilt Hiinast Euroopasse 1846. aastal. Harilik kinkanipuu (Fortunella margarita) on igihaljas 2,5–4 m kõrgune taim, mida kasvatatakse sageli ilupuuna.

Kinkan on 2,5–5 cm pikkune söödava õhukese kestaga vili. Kest on lõhnav ja magus, värvilt kuldkollane kuni tumeoranž. Meeldivalt hapukas viljaliha on jaotunud sektoriteks ja sisaldab suhteliselt suuri seemneid, mis kultuursortidel võivad täiesti puududa.

Kõige rohkem viljeletakse kinkanit muidugi Jaapanis ja Hiinas. Hiinas ja Vietnamis müüakse ja kingitakse kinkanipuud Hiina uusaastaks kui õnnetoovat taime.

Eesti kaubandusvõrgus on puuviljana peamiselt müügil harilik kinkan, mille viljad on ovaalsed. Jaapani kinkanit ­(F. Japonica) müüakse lillekauplustes dekoratiivapelsini nime all kui troopilist toataime. Selle viljad meenutavad miniatuurseid apelsine.

Kinkani raviomadused

100 grammis on vett 82%, valke 1,1 g, suhkruid 16 g ja kaloreid 63. Kinkanis on rikkalikult C-vitamiini, samuti kaaliumit, fosforit, magneesiumi ja kaltsiumi ning mikroelementidest vaske, mangaani ja tsinki.

Värskel mahlal (pressitakse koos koortega) on tugevad antibakteriaalsed omadused. Hiina meditsiinis on kinkanil tähtis koht kurgurohuna, kuid enim hinnatakse ravimina mitte viljasisu, vaid kuivatatud viljakoort. Nagu teisedki tsitrusviljad tugevdab kinkan organismi kaitsevõimet, parandab seedimist ja ainevahetust. Kinkanis sisalduvad eeterlikud õlid aitavad leevendada neuroosi, depressiooni, apaatiat, kroonilist väsimust, pinget ja stressi. Kinkan soodustab ka mõttetegevust ja tõstab aju toonust, sest sisaldab piisavalt tsinki. Kinkani söömine aitab vähendada liigse alkoholitarbimise järel tekkivaid tüsistusi ja leevendada pohmelli. Teisalt inimene, kes on allergiline tsitruseliste suhtes, peaks vältima ka kinkanit.

Kinkan toataimena

Kinkanit võib külvata seemnest (kokku sain kümne poest ostetud kinkani seest kaks korralikku seemet), paljundada eelmise aasta puitunud pist­oksaga või pookida. Kinkanist on aretatud mitmeid sorte ja seega soovitaks interneti kaudu hankida just neid, sest siis saate kindlasti ilusa väljanägemisega toataime. Sortidest on levinumad ‘Nagami’, ‘Marumi’, ‘Maeve’, ‘Hongkong’ ja ‘Fukushi’. Kinkanid on ilusad läikivate ja ovaalsete lehtedega põõsad. Lõhnavad valged õied puhkevad septembris. 2–3 kuud pärast õitsemist hakkab puu vilja kandma. Viljad valmivad talve lõpus varakevadel.