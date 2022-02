Maantee ääres asub ehe Pakistani köök

Jaanuarikuisel teisipäeva pärastlõunal võttis restorani peremees külalise rõõmsalt vastu ja juhatas lauda. Ta on eesti keele kenasti omandanud ja on isegi pahane mõne Eesti elaniku peale, kes seda ei oska. „Niipalju võiks ikka osata, et poest kaupa osta või restoranis tellimust esitada,” arvas ta. Sel päeval olid kliendid nii kohapeal söönud kui ka toitu kaasa ostnud. Nädalavahetusel on rahvast rohkem, rääkimata suvisest turismihooajast.