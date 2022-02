Uuring: puidu kohalik väärindamine tooks miljardites lisandväärtust

Metsa- ja puidusektori kogulisandväärtus kogu Eestis loodavast lisandväärtusest on tõusnud 11,2 protsendi pealt 2017. aastal 13,8 protsendini 2019. aastal. See võtab arvesse nii sektori otsest, kaudset ja kaasnevat panust. Praeguse sektori struktuuri juures annab lisandväärtusest kõige suurema osa puidu mehaaniline töötlemine, märgitakse analüüsis.

1 miljoni tihumeetri puidu töötlemisel loodav lisandväärtus on 2017. aastaga võrreldes kasvanud tervelt 24 protsenti, ulatudes 2019. aastal 193,3 miljoni euroni, kusjuures töötlemisel loodav lisandväärtus on kasvanud raiemahu vähenemise tingimustes – raiemaht 2019. aastal oli 1,2 miljoni tihumeetri võrra väiksem kui 2017. aastal.

Sektori ettevõtted on tublid ja aina nupukamad arendama puidust tooteid, mida kallimalt müüa, mis on ka keskkonnasõbralikud ning aitaks kaasa Eesti kliimaeesmärkide täitmisele.

"See näitab, kui kiire on metsa- ja puidutööstuses tootearendus ja milline potentsiaal sellel veel olla võiks. Sektori ettevõtted on tublid ja aina nupukamad arendama puidust tooteid, mida kallimalt müüa, mis on ka keskkonnasõbralikud ning aitaks kaasa Eesti kliimaeesmärkide täitmisele," kommenteeris uuringut pressiteates Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu juht Henrik Välja. Välja vaates on puit Eestis rohepöörde läbiviimiseks üks peamisi võimalusi.