See näitab, et maakasutus on koondunud järjest väiksema arvu tootjate kasutusse ja selle tulemusena jätavad suured põllumajandustootjad, kes ostavad või rendivad väiketootjate maad, väiksemad tootjad maa kasutamise võimalusest ilma, kirjutab Eesti Maaülikooli doktorant Marii Rasva Novaatoris.