Välismaa seemnetega saab aeda põnevust

Hinnatud on lõuna- ja idanaabrite sordid

Eestisse on Venemaalt seemnete tellimine ja ise üle piiri toomine keelatud. See on sätestatud Euroopa Liidu reeglite alusel, kus on kirjas, et seemneid tohib riiki sisse tuua vaid liikmesriikidega samaväärseks tunnistatud riigist. Samaväärsus tähendab, et seemnete ja paljundusmaterjali tootmine käib samade põhimõtete ja reeglite alusel nagu liidus endas. Eesti aiasõprade seas populaarse www.seemnemaailm.ee kaudu on mõnede Vene sortide tellimise võimalus siiski olemas. Lõunanaabritegi poolt aretatud sordid on aiasõprade seas kõrgelt hinnatud. Nendele pole keeruline ka ise järele sõita.