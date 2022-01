Eestis tehtud katsed aitavad seljatada naeri- hiilamardikate kriisi

Naeri- hiilamardikas (Brassicogethes aenus Fab) on peamine kahjur Eestis, kes rapsi õiepungi närides tekitab suurt kahju. Viimastel aastatel on putukas levinud nii tali- kui suvirapsil, kahjustades eriti suvirapsi taimi. 2021. aasta kuumal suvel leidus rapsipõlde, kus kahjurite arvukus oli nii suur, et taimedel ei moodustunudki kõtru.