Esimene MESi pilootprojekti abil kaaslaenu saaja oli majaehitusega juba alustanud

Ehitusega oli lastega pere juba alustanud, sest esialgne plaan oli nii kaugele jõuda, et pangalt ühel päeval laenu saada. „See tähendab majakarpi, katus peal, uksed-aknad ees,” täpsustas Rain. Pangalaenu saamist uuriti ka ehitusega alustades, ent kuigi projekt oli hea, sissetulek ja töökoht ka, ei andnud vastus asukoha tõttu palju usku. Pank oli nõus noortele laenu andma 80% vara väärtusest, kuid maapiirkonnas asuv krunt ei ole teadupärast just eriti kallis.

Kui ta sügisel kuulis, et MESi abil saab kaaslaenu taotleda, võttis ta kohe asutusega ühendust. Ent siis oli kõik veel lahtine. Ka kõikide pankadega sai suheldud, kuid Coop Pank oli esimene, kes kaaslaenu aktsepteeris. „See kõik võttis palju aega, paberite täitmine, suhtlus panga ja MESiga, küsimusi oli palju. Aga kui asjad liikuma hakkasid, läks kiiresti,” sõnas Rain ning oli mõistev, sest ta oli ju esimene kaaslaenu taotleja.

MESi juhatuse liige Leho Verk lausus, et krediidikomitee tegi esimese kaaslaenu taotluse osas positiivse otsuse juba eelmise aasta lõpus, kuid dokumendid ja asjaajamine mitme rahastaja vahel nõuab oma aja ning laenulepingu allkirjastamiseni jõuti läinud reedel. „Meede on sihtrühma poolt soojalt vastu võetud ja erinevates etappides olevaid taotlusi on töös veel mitmeid. Järgmine leping allkirjastati juba esmaspäeval.”