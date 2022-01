Väiketapamajade liit soovib rajada uue tehase

Eesti Väiketapamajade Liidu juhatuse liige Merike Heinpalu, soovite rajada Väike-Maarjas tegutseva ASi Vireen (varasem nimi Loomsete Jäätmete Käitlemise AS) tehase kõrvale teise loomsete kõrvalsaaduste töötlemise tehase. Miks?

Vireenis on vaid üks käitlusliin, kus käideldakse kõiki loomseid kõrvalsaadusi kui esimest kategooriat ehk hukkunud loomi ja need tehakse seal kahjutuks kõrgel temperatuuril ja rõhu all. Kuna selle tehnoloogia hind on väga kõrge, tuleb väiketapamajadel maksta kõigi loomsete kõrvalsaaduste vastuvõtmise eest kallist hinda. Samas teise ja kolmanda kategooria loomsete biojäätmete ohutegur on palju väiksem ja neid oleks võimalik taaskäidelda. (Loomsed kõrvalsaadused on sigade, veiste ja lammaste seedekulglad või inimtoiduks sobimatud siseelundid, lihalõiked, kondid jms – toim.) Et mitte maksta kõrget hinda, tekkiski idee hakata kõrvalsaadusi ise väärindama ja rajada selleks tehas.