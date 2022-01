Metsamehed naudivad päris talve

Tarve rääkis, et tänavune talv on metsamehele ilma poolest parem kui mõned viimased talved. „Kui on hea tehnika ja mõistust, saab ligi ka päris keerulistesse kohtadesse. Soo peale küll mitte, kuid ega me seda enam ei loodagi, selleks peab olema talv, mida meil ammu pole olnud. Natuke keeruliseks teeb vahelduv ilm materjali äraveo, sest väiksemad teed on kiilasjää all. Seni aga oleme kõik plaanitud tööd ära teinud ja turg on ka väga hea.”