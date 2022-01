„Appi, põldu mürgitatakse!”

Lisaks üldisele õitsvate taimede pritsimise keelule on täiendavad kasutuspiirangud saanud ka suur osa insektitsiide ja neid on lubatud kasutada vaid hilisõhtust varahommikuni. Õitsev raps on mesilastele väga atraktiivne kultuur, seepärast on viimastel aastatel rapsipõllud eriti terava tähelepanu all.