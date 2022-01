Ürask rüüstas mullu massiliselt Lõuna-Eesti kuusemetsi

Eesti Erametsaliidu juhatuse liikme ja Valgamaa metsaühistu juhi Atso Adsoni sõnul on tavatult kuumad suved alates 2018. aastast pannud kogu põhjala regiooni metsad suure ilmastikusurve alla. Eeskätt puudutab see kuuski ja kuusikuid. „Kuusk oma pindmise juurestikuga sõltub vägagi sademetest ja palavate päevade rohkusest. Kuuse kahjuks räägib seegi, et suur osa puudest on eelnevalt juurepessist nõrgestatud ja seda raskem on puul kooreüraskitega võidelda,” rääkis Adson.