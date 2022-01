Uus PEFC standard suunab metsaomanikku mitmekesisust kaitsma

Lisaks metsamajandamistööde keskkonnakaitseliste ja majanduslike mõjude hindamise põhimõtetele kajastub juhtimissüsteemis ka see, millised on kohaliku kogukonna vajadused ja ootused ning kogukonnaga suhtlemise põhimõtted. Viimast võib väiksem metsaomanik, kel tavaliselt suuri metsamajandamistöid ette ei tule, vahetu naabriga suheldes suuliselt teha.

Mets kui ökosüsteem

Suurt rõhku on standardis pandud sellele, kuidas metsatööde tegemisel ja nende planeerimisel säilitada metsa kui ökosüsteemi hea seisund. Metsaomanik peab sõnastama põhimõtted, millega ta vähendab kohaliku ökosüsteemi kahjustamise riske. Kirja pandud indikaatorid suunavadki metsaomanikke tegutsema läbimõeldult. Serditud metsas peab olema tagatud struktuuride rikkus, nagu mitmerindelised puistud, samuti mitmeliigilisus. Näiteks ei peaks lageraiet tehes kogu alusmetsa puhtaks tegema. Sellega juba välistatakse mitmekesisus puudeliikide seas, need aga loovad vajalikke elupaiku,” selgitas Eve Rebane.

„Jättes alusmetsa kohati raiumata, saab raha kokku hoida – nii on selles peidus ka nutikama käitumise mõte. Et raiutud alal saaksid olemasolevad liigid uuesti levima hakata, tuleb enne teadlikult tegutseda ja neile jätta „saareke”, kus nad ilma oluliste häiringuteta eksisteerida saavad – metsaomanik peab muidugi teadma, millised liigid tal seal kasvavad ja kuidas neile elupaiku jätta. Ei tohi seejuures loomulikult unustada ka metsade majanduslikku aspekti,” lisas Reinapu.

Säilikpuud on üliolulised elustiku mitmekesisuse tagamiseks. FOTO: Mait Hendrikson

Näiteks lageraiel soovitatakse jätta säilik- ja seemnepuud gruppidena koos teise rinde ja alusmetsaga. „Liikidel on nii võimalik sealt lihtsamini levida ja saavutada kergema vaevaga leviala osas varasemaga sarnased mõõtmed,” täiendas Reinapu. Säilikpuude grupis ei saa päike liiga teha neile samblikele ja taimedele, mis eelistavad varjulist kasvukohta. Grupis suudavad säilikpuud oma ülesannet paremini ja kauem täita. „Et metsas oleks struktuuride mitmekesisus tagatud, oleks eri vanuses ja seisundis puitu, näiteks jalal kuivanud puud ja tüükad, lamapuit, kõdupuit, kännud,” loetles Rebane.

Uus mõiste standardis on ka puhverribad. Eve Rebane selgitas, et on olemas kahte tüüpi puhverribasid, mida peab säilitama: looduslike veekogude ääres, et stabiliseerida veekogude kaldaid, tagada looduslik mitmekesisus ja loomade liikumiseks looduslikud rajad, samuti rabade ja põllumaade serva-aladel. „Eesmärk on, et oleks üleminekulist ala, sest on liike, mis vajavad poolmetsalist kooslust, et tagatud oleks ökoloogiline sidusus.”

Puuseened. FOTO: Rivo Tarum

Toitu putukatele

Uus nüanss standardis on soovitus jätta metsa kasvama nektarit ja õietolmu pakkuvad taimed. „Mõned nektarist ja õietolmust toituvad putukad, näiteks erakmesilased, ei suudagi väga kaugele toituma lennata. Kui nende elupaiga metsas välja raiume, on see nende jaoks saatuslik,” põhjendas Reinapu.

Sealjuures on tarvis säilitada niiskeid sulglohke, neist ei tohiks metsamasinatega läbi sõita. „Sulglohkudesse saab putukatele ja lindudele jätta ilusa elupaiga ja ka struktuuriline element on olemas. Mets ja ökosüsteem on rikkam,” ütles ta.

Reinapu sõnul on väike murekoht siiski selles, et kõik metsatööd oleksid tehtud läbimõeldult. „Sageli jäetakse tammed, vahtrad ja pärnad alles, aga ei mõelda sellele, et neil oleks võimalik seal kasvada kauemgi kui sada aastat. Näiteks pärnal on vaja valgust, et ta hakkaks õietolmu ja nektarit tootma, mistõttu peab õisi moodustavad puud kasvama jätma metsasihtide, teede või ojade lähedale, et puu vähemalt poole võra ulatuses ka tulevikus valgust saaks. Kõik väiksed sammud peaksid olema mõtestatud, selge sihi ja pika vaatega,” võttis ta kokku.