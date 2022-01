Võimalus teenida tulu metsa maha võtmata

„Oli palju põhjuseid, mis viisid selleni, et täna meie metsas chaga kasvab,” kõneles Pille. „Esiteks see, et elame metsa sees ja oma majast igas suunas näeme metsa. Teiseks oleme metsausku.” Kolmas põhjus: chaga kui seen on nende perele tuttav. „Mäletan, et väikese lapsena korjasime seda koos perega, kuivatasime ja see müüdi apteegile. Lapsepõlvekodu lähedal metsades leidus chaga’t üsna palju.”

Kuna naine peab koos perega metsa sees turismitalu, on nende huvi metsa säilitada, mitte seda maha võtta. „Otsisime võimalust väike investeering teha, et raha kasvama panna, ja asjad langesid kokku. Oleme metsausku ökohullud, kes metsa ei taha maha võtta,” naeris Pille ja lisas, et neile meeldivad uued ideed. „Tahtsime mõni tuhat eurot investeerida ja kui chaga-kasvatusest artiklit nägin, sain aru, et see on see,” lisas ta.

Tuhat tüüblit

Enne kui tüüblid kasepuule „istutati” ehk kasvama pandi, suhtles Pille mitu korda Chaga OÜ esindajaga. „Eelkõige huvitas mind see, kuidas puu sellesse suhtub, kui tüüblid istutatakse. Chaga ei ole parasiit, vaid puuga sümbioosis. Nad kasvavad koos edasi. Puust küll enam päris palki ei saa, vaid seda peab muudmoodi väärindama, kas paberi- või küttepuuna. Teine küsimus oli, kuidas tüübleid ikkagi paigaldada. Mis aastaajal, kas on õige hetk, kas peab ootama, kui kiirelt kasvama hakkab. Arutasime kõik need küsimused enne läbi,” kõneles Pille.

Nii soetaski Pille tuhat tüüblit ja võttis need ämbriga metsa kaasa. Puule soovitatakse panna 5–6 tüüblit. Kui on noorem puu, siis 2–3, et puud mitte koormata. Pille abikaasa jalutas metsa all ja paigaldas tüübleid jaokaupa. „Tal tekkis lausa oma töövõte, millises järjekorras tüübleid paigaldada, kumba kätte võtta tüübel ja vaha, millega tüübli istutusele punkt pannakse,” kirjeldab chaga-kasvatuse omanik.