Uustla talu noppis üleriigilises konkurentsis topeltvõidu

Uustla talu peremehe Siim Sooääre ja tema kaasa Margit Lepa käe all valminud grilljuust küüslauguga tunnistati Eesti parimaks mahetoiduks. FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

Kiratsi küla Saksa talupoe juures oleval parkimisplatsil on veel mõni vaba koht. Päikesepaisteline juulikuu viimane pühapäev on nagu loodud avatud talude päevaks. Parklas kohtame hulganisti kuressaarlasi – emmesid ja issisid lastega. Mandriltki on Saaremaale talueluga tutvuma sõidetud. Pargime sõiduki autoderivi lõppu ja pooleldi jooksujalu silkavad pealinnas kasvanud lapsed talutöid uudistama.