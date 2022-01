Kolmandik eestlastest sooviks elada maal

Võrreldes teiste Balti riikide elanikega, on just eestlaste jaoks mere lähedal elamine eelistatum variant (19%). Sama palju Eesti vastajatest valisid väikelinnas elamise kasuks, tuues esile, et väikelinnas või maal elamise otsuse tegemiseks on nende jaoks oluline kõigi vajalike mugavuste olemasolu, hea juurdepääs linnale ja hea infrastruktuur, aga ka stabiilne Interneti-levi.