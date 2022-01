Maheusku pere müüb maheseemneid

Sortimendis on 300 seemet, millest kolmandik pärit Eestist, ülejäänud Euroopa mahefarmidest. Kõik sordid on kirjas Euroopa sordiraamatus.

Peale Tallinna tolmu jalgadelt pühkimist on pere elanud viis aastat Noarootsis. Suur elumuutus võeti ette, kui sündis tütar Helmi ja pere pöördus maheusku. Pealinnas müüdi kinnisvara ning Kadri loobus ka käsitööpoe pidamisest. Kodu hakati otsima tunniajase autosõidu kaugusel Tallinnast, kuni jõuti Noarootsi, kümmekond aastat tühjana seisnud vana Seffersi talu nime kandnud lagunenud suvilani. Sutlepasse on Tallinna piirist 95 kilomeetrit. Seemnetega hakati tegelema soovist ise endale puhast toitu kasvatada. Ühel hetkel jäi aga seemneid üle ja neid hakati müüma. Aasta-aastalt on käive mitu korda kasvanud.

Näpud mulda

Kui paljud noored pered pöörduvadki maheusku pärast laste sündi, siis leidub uusi mahehuvilisi ka vanemate inimeste hulgas. Kui kellelgi endal või pereliikmetel on olnud tervisemure, siis on toidulaud üle vaadatud. „Mahekasvatajaid on viimastel aastatel juurde tulnud, kes pole kunagi varem sellega tegelenud, aga nüüd on näpud mulda ajanud. Anname nõu, kuidas alustada, kui keegi võtab mõne sordi kasvatada,” rääkis Kadri.