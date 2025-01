Paks lumi võib aias pahandust teha

Iga suurema lumesaju järel tasub kasvuhoonele pilk peale visata ja vajadusel lumi maha lükata, eriti kui temperatuur nulli ligidal ja lumi raskeks muutunud. Kel soetatud soodsama hinnaklassi kaarkasvuhoone, ei tohiks lumelükkamisega kindlasti laisk olla. Kasvuhoone jõuab ehk vajadusel ka uue osta, aga meenutage seda vaeva, mis selle kokkupanemine nõudis.

Lihtne on lund maha saada näiteks plastrehaga – lükkad selle mööda katet lume alt üles, lumi tulebki lahti ja sajab maha.

Vahel on soovitatud lume mahalükkamise asemel hoopis kasvumajas õueküünlaid põletada, et siis soe õhk üles tõustes kasvuhoone kattel lume maha sulataks. See toimib küll, aga sulav vesi poeb kasvuhoone konstruktsioonide vahele, kus taas külmub ja võib niimoodi pahandust tegema hakata.

Kui juba kasvuhoone juures lumega müttamiseks läks, tasub kasvumaja uks lahti teha ja niipalju, kui jõudu jagub, lund mullale visata. Kindel on, et kevadel sulades niisutab lumi pinnase korralikult läbi ja teil on kastmisvaeva vähem. Lisaks kiidavad kogenud aiapidajad, et lumesulamisvesi nagu vihmavesigi mõjub taimekasvule hoopis paremini kui kraanist tulev.

Saputage puid

Paks lumekord puudel ja põõsastel on küll imekena vaadata, kuid mitmed kultuurtaimed ei pruugi selle raskuse all vastu pidada ja oksad murduvad. Eriti hoolas tasub olla elupuude ja teiste okaspuude suhtes. Nende oksi võiks tasapisi saputada, et suurem lumi ma­ha­­ kukuks. Kui väljas tugevad miinuskraadid, siis tugevasti puid saputada ei tohi, sest külmunud oksad võivad kergesti murduda.

Isegi suure männi oksad ei pruugi raske lume all vastu pidada ja murduvad. Foto: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Kui aga mõned oksad lume all siiski murduvad, tuleb need välja lõigata.

Veebruaris hakkab ere päike tavaliselt juba päeval taimi soojendama ja see toob kaasa oma ohud: päikesepõletus ja külmalõhed. Ilmselt juba kõik noore elupuuheki omanikud, aga ka rododendronite, pukspuude ja teiste igihaljaste taimede omanikud teavad, et hiljemalt veebruariks tasub puud varjutuskangaga katta, sest päike paneb taimes mahlad liikuma ja vesi aurustub lehe või okka pinnalt. Kui juured ei saa külmunud maapinnast vett kätte, jääb taim janusse ning lehed-okkad kuivavad.

Mingil juhul ei tohi varjuks panna katteloori, sest selle all soojeneb taim veelgi ja olukord muutub hoopis hullemaks.