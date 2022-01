Chaga-kasvataja: see on võimalus teenida tulu metsa maha võtmata

Esimest korda luges Pille innovaatilisest võimalusest oma metsa chaga istandus rajada ajaleheartiklist, mis kirjeldas Eesti ettevõtte Chaga OÜ loodud võimalust metsaomanikele.

„Olin küll lugenud kirjutist rahvusvahelises väljaandes, kuidas Soomes chaga istandusi on rajatud, aga toona ei talletanud ma seda enda jaoks. Teadsin, et on ettevõtteid, kes sellega tegelevad, aga teadlikult hakkasin ise infot otsima vahetult enne koroona-pandeemia algust,“ meenutab Võrumaal perega elustiilitalu pidav ettevõtlik naine, kes on taastanud palkmaja ja tulnud pärast Eestist eemal viibimist tagasi kodumaale. „Kes otsib internetist suitsusauna, leiab ilmselt ka meid,“ naerab Pille.

Erinevad põhjused langesid kokku

Nii jõudiski Pille juba konkreetse sündmuse toimumise infoni, mille sisuks oli chaga istanduste rajamise teoreetiline ja praktiline õpe. „Leidsin tutvumispäeva Tõrvas, mille käigus oli võimalus koos metsa minna, et vaadata esimesi puid, kuhu chaga oli istutatud. Ent just siis tabas maailma pandeemia ja üritus jäi ära,“ kõneleb tänane chaga-kasvataja.

Ometi jäi toonasest kontaktist chaga kasvatuse projektijuhiga suhtlus alles ja kuigi Pille polnud chaga tüüblite istutamist oma silmaga näinud, otsustas ta siiski härjal sarvist haarata.

Seal oli palju erinevaid põhjuseid, mis kokku langesid ja mis viisid selleni, et täna meie metsas chaga kasvab.

Sellel suvel leidis Pille nende „omadega sassis“ metsadest kolme eri liiki käpalisi. FOTO: Erakogu

„Seal oli palju erinevaid põhjuseid, mis kokku langesid ja mis viisid selleni, et täna meie metsas chaga kasvab,“ kirjeldab Pille. „Esiteks see, et elame ise metsa sees ja igas suunas näeme oma majast metsa. Teiseks oleme metsausku. Meile on öeldud, et tehke oma mets korda. Aga usume seda, et mets elab oma elu, mitte meie ei too korda. Sellel suvel leidsin meie „omadega sassis“ metsadest 3 eri liiki käpalisi. Ju neile meeldib siin,“ arutleb Pille.

Kolmas põhjus on see, et chaga kui seen on nende perele tuttav. „Mäletan, et väikese lapsena korjasime seda koos perega, kuivatasime ning siis müüdi see apteegile. Minu lapsepõlvekodu lähedastes metsades leidus chagat üsna palju. Eriti palju kasvas seda aga metsades, mis piirnesid meie lähedal asuva järve kallastega. See oli põnev ja mitmekesine mets. Niipalju metsakuklaste pesasid, nagu nendel metsaga kaetud mäekuplitel, pole ma mujal Eestis näinud – neid oli sadu. Samuti kasvas seal ilusaid käpalisi. Mõned aastad tagasi toimus aga kogu alal lageraie. Mõne päevaga kadus hektarites väärikat metsa. See oli ääretult kurb sündmus, nagu oleks keegi justkui suure tüki lapsepõlve ära võtnud.“

Soov metsa säilitada

Kuna naine peab väikest viisi koos perega turismitalu metsa sees, on nende huvi metsa säilitada, mitte seda maha võtta.