Praegune piimahinna valem annab tootjale kindlama tuleviku

Jõgeva maakonnas piima tootva Pajusi ABF ASi juhatuse liige Lembit Paal tõdes, et piimahinna tõus teeb muidugi heameelt, selge see. Kuid veelgi parem uudis piimatootjatele on mehe meelest see, et esmakordselt iseseisvusaja jooksul on enamik piimakombinaate soostunud sõlmima piimalepingut, milles hind on fikseeritud ja seotud Euroopa keskmisega.