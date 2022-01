Küttearveid aitab kontrolli all hoida korralikult ehitatud maja

Plussenergiamaja põhimõte on, et see toodab rohkem energiat, kui ise tarbib. Kurnitski sõnul peab maja olema hästi soojustatud, aknad korralikud, tal endal on neljakordse klaaspaketiga aknad. Maja peab olema õhku pidav ja ventilatsioonisüsteem soojus­tagastusega.

Ka efektiivne kütteallikas on tähtis. Kurnitski majas on 6 kW maasoojuspump ja seda peab ta parimaks kütteallikaks. „Kui krunt vähegi võimaldab, tasub kindlasti just see valida,” rääkis Kurnitski ja lisas, et investeering on küll suurem kui õhk-vesi-soojuspumbal, aga just külmal talvel on erinevus tuntav. Maakontuur pakub ka tasuta võimaluse sissepuhkeõhu jahutamiseks suvel ning eelsoojendamiseks talvel.