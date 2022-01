Päikesepark katab talu elektrivajaduse

Ent talvel ei aita päikesepark energiakulu vähendada, sest päikest on vähe ja sel talvel on päikesepaneelid enamiku ajast lume all olnud. Tootja ei soovita neid mehaaniliselt puhastada. „Tekkida võivad mikromõrad, mida kindlustus ei hüvita,” sõnas Tammejuure Mahetalu peretütar Karin Tiit. „Aga üldiselt aasta lõikes on päikesepark aidanud tootmise energiakulu vähendada. Muidugi on algne investeering samuti märkimisväärselt kallis lõbu.” Tänu PRIA osalisele toetusele peaks see siiski viie-kuue aastaga ära tasuma.