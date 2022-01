Külm talv niidab kärntõves metsloomi

Lumekoorik lõikab metskitsede jalal õrna naha verele ja kuna magamiseks peab metskits läbi lume maapinnani endale aseme tegema, on kõvast koorikust läbi kaevamine jalgadele ränk töö.

Nii nagu inimeste ja autode liikumist raskendab jää, on praegu loomadelgi sellega vahel omajagu tegemist. Paljud ehk on näinud jahimees Toomas Saluri Saaremaal jäädvustatud videoklippi, kus noor põder püüab ületada jäist metsasihti, kuid libe tee viib korduvalt jalad alt ja loomal on tükk tegu püstisaamisega. Koomilist pole säärases situatsioonis aga midagi, sest sedaviisi jääl ukerdades võivad pikkade jalgadega põdral luumurrud tekkida.