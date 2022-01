Paksoi – tervislik, kuid vähe tuntud köögivili

Pak choi on vahel tõlgitud ka Hiina lehtkapsaks, n-ö ametlikud nimetused on Hiina lehtnaeris ja paksoi. Inglise keeles on sel kapsaliste perekonda kuuluval viljal aga veelgi rohkem nimesid: pak choi, bok choy, horse’s ear, Chinese celery cabbage ja white mustard cabbage. Seega on vili suurepärane näide sellest, et heal lapsel ikka mitu nime.

Paksoi on kiudaine- ja vitamiinirikas, sisaldab C-, E-, K- ja A-vitamiini ning folaate. Selles leidub ka mineraalaineid: seleeni, kaaliumi, kaltsiumi, tsinki, magneesiumi, rauda jt. Eriti hinnatud on Hiina lehtnaeris just C-vitamiini sisalduse poolest, mis tõstab organismi vastupanuvõimet ja toetab immuunsüsteemi, samuti on hea nahale ja limaskestadele. C-vitamiin kuulub koos paksois leiduvate A- ja E-vitamiinidega ka antioksüdantide hulka, mis kaitsevad organismi liigsete vabade radikaalide kahjuliku mõju eest.

Kuidas paksoid kasutada?

Lisaks tervislikkusele on paksoid kerge puhastada, tarvis on lihtsalt jooksva vee all üle loputada. Hiina lehtnaeris küpseb kiiresti, kulub vaid mõni minut, ja säilitab kuumutamisel erksa rohelise värvuse. Eriti hea on see vili igasugustes aasiapärastes toitudes, sobides hästi voki- ja pajaroogadesse ning suppidesse. Samuti passib paksoi liha-, kana-, pardi- ja kalaroogade lisandiks kas praetult, küpsetatult, grillitult, vokitult, aurutatult või keedetult. Kuigi teoreetiliselt sobib see spinatit ja kapsast meenutav vili värsketesse salatitesse, siis parim on paksoi ikka läbiküpsetatult.

Mina soovitan paksoi alumise osa ja ülemise tumeroheliste lehtede osa küpsetada eraldi, st lisada roale erineval ajal, sest alumine osa vajab küpsemiseks pisut kauem aega. Teise võimalusena võib alumise heleda osa lõigata peeneteks viiludeks ning rohelised õhemad lehed rebida suuremateks tükkideks, et küpsemisaega ühtlustada.

Kui soovid, et alumine osa oleks endiselt krõmps, võid kogu paksoi korraga potti või pannile panna. Väikesed noored viljad on mõistlik aga üldse tervena toidule lisada või need viilutamise asemel enne pikuti pooleks või neljaks lõigata.