Väike talupood müüb usaldust

Kaupluse kaubavaliku kriteeriumid on kohalik ja mahe. Kui kohalikul kaubal mahemärk nii oluline ei ole, siis kõik, mis tuleb kaugemalt, on kindlasti mahe. Näiteks banaanid, mandariinid, apelsinid ja hooajaväliselt ka tomatid.

Kohalik ja mahe

Kauplust pidava osaühingu Rakvere Talupood juhatuse liikmete Ly Jõe ja Elen Põdra sõnul on alati eelistatud kohalik kaup, sest klient soovib seda. See on ka võimalus suurtest poodidest eristuda. „Aga kohalik pole ainus kriteerium, kasvatusviisid peavad olema samuti puhtad. Tahame, et kasvatataks puhast toorainet,” laususid kaupluse juhid. Eksootiline kaup võeti müügile seetõttu, et muidu oleks köögi- ja puuviljavalik jäänud kesiseks, aga inimesed on harjunud neid ka talvel sööma.