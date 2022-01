Kolmandik seni kütitud huntidest põevad kärntõbe

"Haigete huntide karvkate on puudulik ja neil on suur oht saada külmakahjustusi, mis võivad viia looma hukkumiseni. Puudulikust karvkattest tulenevalt on energiakulu suurem kui tervetel loomadel ja nad peavad saama rohkem toitu. Täheldatud on, et haiged loomad hulguvad rohkem ka külade ja asustatud alade piirkonnas, kust on kergem toitu leida,“ selgitas EJS-i tegevjuhi asetäitja Andres Lillemäe Eesti Jahimeeste Seltsi lehel.