Toidutootjad hinnatõusust: tuleb karm talv

„Ega tunne hea ei ole, keeruline talv meil kõigil ees,” tõdes sellest nädalast oma lihatoodete hindu tõstnud Atria müügi- ja turundusdirektor Meelis Laande. „Tegime hindade muutmise otsuse novembri algul, aga lükkasime kaua edasi, kuid praegu energiaturul toimuv on kõike muud kui väike korrektsioon. Oli ette näha, et detsembri kodukulude kasv tuleb meeletu, ja nüüd on küsimus, kuidas tarbija kõige sellega hakkama saab.”

Toiduliidu juht Sirje Potisepp ütles, et praegu ei olegi küsimus enam selles, kas hinnatõus on möödapääsmatu, vaid kui vähese hinnatõusuga suudavad ettevõtted hakkama saada. „Loodan, et hinnatõus jääb suurusjärku, kus Eesti inimesed meie ettevõtete toodetud toiduaineid ikka osta jõuavad,” sõnas ta.

HKScani Baltikumi ärikontrolleri Markus Kirsbergi sõnutsi pole tootjatel enam muud valikut, kui hindu tõsta. Nii teavitas HKScan jaekaubanduskette detsembri alguses hinnatõusust, mis puudutas Rakvere ja Talleggi valmistooteid. „Kuigi jälgime teiste tootjate tegevust iga päev, ei põhine meie otsused sellel, kuidas teised hindu tõstavad. Kõige rohkem on see mõjutanud meie sea- ja kanakasvatust, kus sisendihindade kasv on purustanud rekordeid, samas kui sigade müügihinnad on Euroopas ajalooliselt madalaimal tasemel. Arvestades praegust üldist sisendihindade kallinemist, siis ilmselgelt toidukauba hinnatõus jätkub,” lisas ta.