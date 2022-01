Alanud aasta ei jää viimaseks glüfosaadiaastaks

Glüfosaat on toimeaine, mis on mitme mitteselektiivse herbitsiidi põhikoostisosa. Seda kasutatakse enamiku ühe- ja mitmeaastaste seemne- ja juurumbrohtude tõrjeks. Aiapidajatele on kindlasti tuttav umbrohutõrjevahend Round­up, mis põhineb glüfosaadil.

Põllumajanduse- ja Toiduameti taimekaitse ja väetise osakonna juhataja Eva Lind ütles, et glüfosaadi edasise kasutuse koha pealt on praegu kõik lahtine. „Töö on käinud mitu aastat, Euroopa toiduohutusamet on küsinud huvirühmade tagasisidet ja kommentaare ning praegu neid hinnatakse. Ajakava järgi peaks amet aasta teisel poolel jõudma nii kaugele, et saab teha edasisi järeldusi, mille põhjal Euroopa Komisjon otsustab, kas ja kui kauaks pikendada glüfosaadi kasutusluba,” selgitas ta. „Eesti seisukoht seejuures ei ole veel ühene. Kindel on, et meil ei ole käsil viimane glüfosaadiaasta, sest isegi kui kasutusluba otsustatakse mitte pikendada, antakse turule mõistlik ülemineku- ja kohanemisaeg.”