Üleöö metsaomanikuks: kuidas edasi?

Metsakonsulent Piret Arvi arvates peaks mets ja maa kuuluma Eesti inimestele, sest ainult nii saame olla peremehed omal maal, ilma et keegi teine tuleks meile reegleid ja piiranguid kehtestama. „Eestis pole ükski kaugus liiga suur, et poleks võimalik metsa majandada, ja alati on võimalus usaldusväärsetelt teenusepakkujatelt või kohalikult metsaühistult abi ja nõu saada,” rääkis Arvi.

Ka Erametsaliit julgustab pigem müüma raieõigust, mitte kogu kinnistut, motivaator võiks olla ka see, et raieõiguse või metsamaterjali müügil kehtivad märkimisväärsed tulumaksusoodustused, mis maa müügile ei laiene. „Erametsaliidu ettepanekul võeti 2020. aastal vastu tulumaksuseaduse muudatus, mis annab era­metsaomanikule aastas 5000 euro suuruse täiendava maksusoodustuse metsast saadud tulult. See võiks olla väikemetsaomanikule hea motivator, et metsa ise majandada ning maad mitte müüa,” kõneles MTÜ Eesti Erametsaliit tegevjuht Jaanus Aun.

Igasuguse müügi osas tasub aega võtta ja konsulteerida ekspertidega. „Muidugi on mõistlik nõu pidada lähedastega, metsakasvatus on mitut põlvkonda puudutav tegevus, tore oleks, kui ka müügiotsuseid tehtaks ühiselt,” ütles Hiiumaa Metsaseltsi juhatuse esinaine Aira Toss.

Millest alustada?

Värskel metsaomanikul tuleb Võrumaa metsaühistu tegevjuhi Erki Soka sõnul meeles pidada, et oma mure ja küsimustega ei olda kunagi üksi. „Erapooletut nõu saab alati kohalikust metsaühistust atesteeritud metsakonsulendi käest, kes aitab välja tuua kõigi variantide plussid ja miinused. See nõu on metsaomanikule tasuta,” ütles ta.