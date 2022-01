Lastel tasub proovida looduslikku ravi

Neeru- ja põiepõletiku korral on kasutatud leesikaleheteed. Lehed tuleks näppude vahel peenestada, keeta tasasel tulel 10 min ja lasta seista 30 min. Samuti sobivad pohlalehed, neid tuleks keeta 30 min ja lasta seista 45 min. Nii saab tassitäie kanget ravimit, mida saab sisse võtta lusikakaupa 5–6 korda päevas. Suurematel lastel supilusikatäis, väikelastel teelusikatäis. Ravikuur kestab 5–7 päeva.

Mõlemad taimed kasvavad Eesti männimetsades ja neid saab ka talvel korjata, kuivavad toatemperatuuril. Päris külma ilmaga ei tasu kohe tuppa tuua, vaid hoida natuke ­aega jahedas koridoris, sest järsk temperatuurimuutus võib lehed mustaks muuta.

Bakteritest põhjustatud põletike vastu ja valuvaigistavalt toimivad ka metskuldvits ja raudrohi. Vett väljutavad kaselehed, petersell, seller. Kasulikud mahlad on jõhvikas, granaatõun, kasemahl. Koduaiast saab neerupõletiku korral abi kirsilehtedest ja -võrsetest, mungalillelehtedest (neid võib salatisse või võileivale panna), rukkililleõitest.

Liigsel antibiootikumide tarbimisel muutub organism nõrgaks, bakterid resistentseks ja põletikud krooniliseks. Seepärast on tark tarbida pärast antibiootikumikuuri hapukapsast jm hapendatud köögivilju, maapirni (on toiduks headele bakteritele) jm köögivilju.

Neerud puhastavad verd

Neeruliiva ja -kivide korral saab abi petersellist, linnurohust, harilikust kuldvitsast. Puhastava ja neerude tööd parandava toimega on ka põldosi. Linnurohtu ja põldosja tuleks keeta 30 min, võib ka jahuks jahvatada ja smuuti sisse panna, kuni 1 tl. Peterselli võib kasutada toidu sees. Kui neerud ei tööta korralikult ega väljuta mürkaineid, on abiks teelehetõmmis. Raske neerupuudulikkuse korral on kasutatud ka teeleheseemnete tõmmist. Praegu on neid müügil ökopoodides, paraku küll välismaist päritolu.

Et neerude tööd toetada, peaksid menüüs olema kurgid, kõrvitsad, arbuus. Kuna neerud on meie vere puhastus­organid, on nende eest hoolitsemine ülitähtis, lisaks puhtale toidule tuleks hoida ka jalad ja selg soojas.

Eelista looduslikku

Maksaprobleemide korral sobivad metskuldvits, raudrohuõied, põdrakanepilehed, saialilleõisikud, käokullaõied, kollase karikakra õied, kaselehed. Toetavaid teesegusid võib teha põdrakanepist, saialilleõitest, raudrohuõitest, maarjalepast. Kellel on korvõieliste talumatus, võiks kasutada ainult saialille kroonlehti.

Parasiitide (lamblioos) väljutamiseks on kasutatud soolikarohuõite tõmmist, mida suuremad lapsed võtavad sisse 1 sl enne sööki 3 korda päevas. Ka kuivatatud kukeseenepulber või veinitõmmis toorestest kukeseentest aitab parasiitidest vabaneda. Aga veinitõmmis vaid vanematel lastel. Üle 40 kraadi töödeldud kukeseentel see omadus kaob. Maks areneb välja alles 15. eluaastaks ja seepärast peaks olema ettevaatlik igasugu keemiliste ainete ja ravimitega. Pigem ravida looduslike vahenditega. Samuti on oluline puhas ja naturaalne toit.

Putukahammustusi ravib kuusevaik

Nahaprobleemid algavad tihti siis, kui neerud ja maks ei suuda enam mürkidega toime tulla, aga on ka teisi põhjuseid.

Kui toidutalumatusest on nahale tekkinud sügelev lööve, tuleks juua puhastavaid teesid, milles on teelehte, ristikut, kaselehti, kolmisruset. Mõni on abi saanud ka juursellerist. Tugeva sügeluse vastu aitab kolmisruse teena ja vannidena. Taimel on lümfisüsteemi puhastav ja rahustav toime. Salvidest või õlidest on hea paplipungasalv, mis vähendab sügelust ja parandab verele kratsitud haavad. Kui paplipungi pole, saab salvi või õlitõmmise teha ka haavapungadest. Sellel on natuke nõrgem, aga sarnane toime, kuna need on ühe perekonna puud. Kodus võib neid rasva või õli sees hautada 80kraadisel temperatuuril 4–5 tundi ja siis kurnata.

Kergemate löövete, putukahammustuste, näpu- ja kannalõhede, psoriaasilaikude ja haavade korral on abi kuusevaigusalvist. Ise lisan kuusevaigusalvile ka varemerohujuurt ja pap­lipungi. Kuusevaigusalvidest on abi olnud ka vanade ja halvasti paranevate haavade korral.

Ameerika loodusravis kasutatakse psoriaasi korral kase­tõrvasalve ja angervaksateed.