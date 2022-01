Ingver tugevdab immuunsüsteemi

Ingver surub alla okserefleksi pärast ülesöömist, toetab ainevahetust ja takistab kõhukinnisuse tekkimist. Mitu ülikooli üle maailma teevad katseid ingveriga, et just selle imejuurika abil lõpuks vähiravim leida.

China Medical Universitys Taiwanis tehtud uurimus kinnitas, et ingver on väga hea abivahend kõhulahtisuse korral ja selle ennetamiseks. Kuna inimesed muutuvad antibiootikumide vastu üha immuunsemaks, tuleb tagasi pöörduda vanade ravivõtete poole, milleks on tavaline ingver. Teadlaste andmetel on ingver odav ja kergesti kättesaadav alternatiiv kallitele ravimitele, et ravida kõhulahtisust, mille on põhjustanud kolibakter.

Neeru- ja pankreasehaiguste põdejad peaksid ingverist loobuma. Samuti ei sobi ingver neile, kes tavaliselt kuumust halvasti taluvad.

Ingver toidutaimena

Ingverile annavad vürtsikuse risoomis leiduvad terava maitsega eeterlikud õlid, mida on tavaliselt 1–3% kuivkaalust. Peale selle on ingveris fenoole sisaldavaid vaikaineid, mis annavad taimele vürtsikalt terava maitse.

Hiinas valmistatakse pidupäevadeks roog krevettidest, mis on marineeritud veini, äädika, ingveri ja tatari sibulaga. Hiinlased kinnitavad, et see kulinaarne šedööver aitab viljatuse ja frigiidsuse korral.

Ingveriga on aastasadu jooke maitsestatud. See sobib nii alkoholiga kui ka alkoholita jookidesse. Alkohoolsetest jookidest lisatakse ingverit õllele (ingveriõlu), mõdule, nastoikale, liköörile, nalivkale ja punšile. Alkoholivabadest jookidest teele, limonaadile ja kaljale. Nüüdisajal ongi kõige tuntum ingverilisandiga tee, mida soovitatakse juua külmatunde peletamiseks ning vaimse ja kehalise kurnatuse leevendamiseks.

Ingver sobib kalaroogadesse, samuti vähilistest, veise-, lamba- ja linnulihast valmistatud toitudele. Eriti oluline oli see möödanikus, kui ingver varjutas sageli mitte just kõige värskema liha ebameeldiva maitse.

Kuna ingverile maitset andvad eeterlikud õlid kuumutamisel kergesti lenduvad, tuleks ingver lisada toiduvalmistamise lõpul. Omaette osa on ingveril lihamarinaadides. See annab lihale põneva maitse ja aitab liha pehmendada. Tõsi, viimasega saavad hakkama vaid värskes ingveris leiduvad valke lagundavad ensüümid, mis pulbris on oma aktiivsuse kaotanud.

Ingver sobib loomulikult ka hoidistesse ja marineerimiseks, näiteks kurkide, kõrvitsate ja puuviljade (peamiselt pirnide) sissetegemiseks. Hiinas ja Inglismaal on väga tuntud ingveri ja apelsinikoorte keedis.

Ingveril on kindel roll ka magustoitude maailmas. Eriti hästi sobib väike, kuid vürtsikas ingverilisand kokku mahedamaitseliste puuviljadega, nagu banaan, melon, pirn, virsik. Ingverit võib kasutada pudingite, kissellide, küpsiste, präänikute, kookide, jäätiste ja marmelaadide maitsestamisel. Muide, Indias on pagarite elu nii lihtsaks tehtud, et müügil on mitu erineva ingverisisaldusega küpsetusjahu. Väga sageli mitmekesistatakse ingveriga ka keedetud riisi ja sellest tehtud toite.

Ingver kuulub ka maitse­segudesse, näiteks karripulbri, tandoori vürtsisegu ja mitmete ketšupite koostisesse.