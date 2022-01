Seenekasvataja sihib eksporti

Soome seadis sihid

Ent mahetootmisest juhinduva Scandic Organicu asutaja Siim Raadik ei tahtnud teha masstootmist, teda huvitasid hinnalisemad seened. Nii ta valiski välja šiitake, mis on just Aasias väga populaarne ja kogub tuntust mujalgi. Tegemist on algupärase sušis kasutatud seenega. Esimesed aastad olid loomulikult keerulised, kuid praegu usub Siim, et raskem aeg on möödas. Tema sõnul on Eesti turg Soome omast viis aastat maas ja sealsete suundumuste järgi saab ka siin otsuseid teha. Huvi seente vastu on Soomes kasvanud. „Ka Eesti tarbija hakkab seente poole vaatama,” sõnas Siim. Sellest tulenevalt tehti läinud aastal mitu olulist otsust. „Loobume substraatide kokkuostmisest ja hakkame neid ise tootma.”