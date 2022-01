Eesti saab punasest kalast tooteid eksportida nüüd ka Austraaliasse

Ameti üheks prioriteediks on uute turgude avamine Eesti ettevõtetele tagamaks Eesti päritolu kõrge kvaliteediga toodete eksport välisriikides olevate tarbijateni. „Kuna Eesti kalakäitlemise ettevõtetel on olnud pidev huvi lõhelistest valmistatud toodete ekspordi vastu Austraaliasse, siis loodame, et saadud luba on toeks ettevõtete tootmispotentsiaali tõstmisel ning soodustab ka Eesti majanduse arengut tervikuna,“ lisas Breivel.