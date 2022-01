Vene traditsiooniliste jõulutoitude seast leiab põnevaid roogasid

Õigeusklikud tähistavad tegelikult jõulupüha 7. jaanuaril. Käiakse kirikus, alles seejärel istutakse lauda. Varem aga paastuti jõululaupäeval kuni õhtusöögini, mis oli pigem kergem ja taimne. Roogade hulgas leidus sel õhtul taimseid pirukaid, peedisuppi, hapukapsast, kartulit, tatart ja hapendatud aedvilju. Päris pidusööming leidis aset alles esimesel ja teisel jõulupühal. Siis pidi laud olema rikkalikult kaetud hea ja paremaga. Kindlasti pidi serveerima vähemalt 12 eri rooga, mis tähistavad 12 apostlit.

Tänapäeval on aga enamikul inimestest juba jõuluõhtul laud hõrgutiste all lookas ning paastuminegi on pigem minevikku jäänud. Eri piirkondades ja suguvõsades on road erinevad, kuid mõned toidud ja küpsetised on sellised, mida mainitakse igas allikas.

Näiteks püha õhtusöömaja „kohustuslik” algustoit sochivo või kutja, mis on nisust või riisist puding mooniseemnete, mee, Kreeka pähklite, hakitud puuviljade ja marjadega. Selle juurde serveeriti vzvar’i – kuivatatud puuviljadest (ploomid, õunad, rosinad) valmistatud meega magustatud kompotti, milles vahel leidus vürtse.

Nii klassikaline kartulisalat kui ka heeringa ja peediga rosolje või kasukasalat on peaaegu iga õigeuskliku laual. Liharoogadest on olemas kindlasti holodets ehk lihasült ja keedetud veisekeel. Küpsetistest aga väikesed pärmitainast pirukad ja kulebjaaka. Neist esimesi pakuti nn jõulusantidele ehk neile, kes käisid koljada’l ehk naabrite akende taga koljadka’sid laulmas ning pererahvale häid soove soovimas. Magusa osas on eriti populaarsed ingveri, kaneeli ja moositäidisega küpsised prjaniki ning kuumalt serveeritav mesimagus ja vürtsikas kuum jook sbiten, mida nauditakse soojendajana ka muudel külmadel talvepäevadel.

Loomulikult leiab rikkalikult jõululaualt igasuguseid hõrgutisi, nagu õunte ja kapsaga täidetud hani, soolakurgid, salatiga serveeritud külm kanaliha, vahukoorekreemiga tort ja muud maiused. Kuna paljud slaavlased ei pea enam rangelt kinni õigeusu traditsioonidest, tähistatakse jõule sageli ka muu maailmaga samal ajal detsembris.