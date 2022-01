Türil liikus ringi talveunest üles aetud karu

„Enam hirmutab teadmine, et karu on nähtud koolimaja läheduses Tolli metsas, või Facebookis levinud video Türi-Alliku karust,” lausus ta. Kui eelnevaid mõmmikuid nähti juba varem, siis Gritšenko maja lähedal metsas olid karu jäljed detsembri keskpaigas. Ajal, mil karu peaks magama sügavat talveund.

Palju küsimusi

Naisele andis karu jälgedest teada metsas jalutamas käinud tervisesportlane ja naine otsustas, et läheb neid koos lastega oma silmaga vaatama. Seda enam, et oli just kavas minna metsa kuusepuud koju tooma. „Otsustasime teha väikese põike ja minna majast saja meetri kaugusel nähtud karu jälgi vaatama. Märkasimegi neid ja lastele oli see suur elamus,” kõneles ta.