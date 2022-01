Tootmiskulude kallinemine hakkab kajastuma toidu hinnas

Pärnumaal on suurim seakasvataja OÜ Lõpe Agro, mille kahes sigalas kasvab ligemale 9000 notsut ning osaühingu juhatuse liige Mare Noot mainis, et nemadki küsisid erakorralist riigiabi.

„Igasugune toetus on abiks, kuigi pole teada, kui suur abi meile tuleb, aga kõigi sisendite hind on suurenenud, nii et pisut leevendust annaks see ikka,” möönis Noot.