Peipsi järve varane jäätumine võib rääbisevaru kasvatada

Ühele kalale hea, teisele halb

Aga marja kaitsev jääkiht pole Vaino sõnul ainus tegur. Rolli mängib ka see, kui palju on toitu ehk planktonit ja kui palju suudavad röövkalad kurja teha. Toidukonkurent on näiteks tint. Röövkaladest pole koha seis Vaino sõnul järves kõige parem, ent ahvenat on päris palju ja nemadki peavad oma toidu kätte saama. „Tänavuse talve tulemusi näeme kevadel-suvel.”