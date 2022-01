Aasta toob muudatusi meie kõigi ellu

Lastega seotud muudatused

1. maist on kavas käivitada vaktsiinikindlustus, mis on toeks inimestele, kellel on vaktsineerimise järel esinenud haruldane, kuid tõsine kõrvaltoime. Esimeses etapid on kavas hüvitada tagasiulatuvalt COVID-19 vaktsiinide põhjustatud kahjujuhtumid.