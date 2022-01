Matkamine julgustab mugavustsoonist välja astuma

Kuigi väiksemaid matkasid on Hans Markus (26) ja Kätlin (27) teinud ka varem lugematul hulgal, siis kevadel tehti algust pikemate mitmenädalaste jalgsimatkadega. „Kevadmatk oli 400 km ja sügismatk 208 km Ähijärve-Peraküla matkateel. Nüüd ongi plaanis uue aasta alguses teha viimane 280 km talvematk, et lõpetada kogu Ähijärve-Peraküla matkatee,” rääkis Hans Markus.

Hans Markus on alati unistanud Oandu-Ikla või Ähijärve-Peraküla matkatee ettevõtmisest. „Nüüd lõpuks sai see ühiselt ette võetud ja usun, et meie matkamised alles algavad,” kõneles ta.