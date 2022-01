Elva vallas enam õueõhku ei köeta

Iga suure plaani elluviimisel tuleb ületada raskusi, nii ka Elva valla soojusmajanduse nüüdisajastamisel. „Puhjas oli kõige raskem soojusmajanduse arengukava uuendamine, kulus aega, sest arvamusi oli palju. Rõngus oli muresid katlamaja ehituse ja käivitamisega. Rannus tuli põhjalikult selgitada kaugkütte eeliseid, sest alevikus oli kunagi olnud kaugküte, mis probleemide tõttu lõpetati. Seetõttu nõuti kindlust, et ajalugu ei kordu,” tunnistas Järv. Kõik see oli paratamatu protsessi osa ning tähtis on see, et praegu süsteemid toimivad.

„Kõigis nimetatud piirkondades on mured lahendatud. Kaugküttevõrkudes on varustuskindlus paranenud, soojuskadu kahanenud ja soojatootmine tänu uutele tehnoloogiatele efektiivsem ja keskkonnasäästlikum. Eelkõige Elvas, kus mitmed planeeringud ja ehitusprojektid on mõeldud kasutama kaugkütet, saab võrku laiendada,” sõnas Järv.

Stabiilsuse nimel

Kaugküttes ei ole energiakriisi mõju nii tuntav kui näiteks gaasi või elektriga küttes. Praegu köetakse kõiki Elva valla kaugküttepiirkonnas olevaid hooneid hakkpuiduga. „Puhja, Rõngu ja Rannu katlamaju saab kütta ka kohaliku tooraine, turbaga. Võimalikud hinnamuudatused ei ole kindlasti võrreldavad elektri või gaasi kallinemisega. Elvas on kaugküttesüsteemid kümmekond aastat vanad. Puhjas, Rõngus ja Rannus on äsja valminud süsteemid, need on uued ja tõhusad,” rääkis Järv.

Energiasäästlikul majandamisel ei tohi unustada hoonete energiatõhusust. Lisaks enamasti renoveeritud omavalitsushoonetele on suur roll ka kortermajadel. Elva linnas on kaugküttega kortermajad hoonete energiatõhusaks muutmisel aktiivsed olnud pikemat aega. Puhjas on kaugküttega liidetud kümme suurt korter­maja, millest seitse on soojustatud viimaste nõuete järgi, kahes majas töö käib ja üks ootab uut Kredexi taotlusvooru. Puhjas on soojatootja, omavalitsus ja kortermajade elanikud teinud tõsiseid investeeringuid, et kogu võrk oleks võimalikult energiasäästlik.