Külm detsember näitas mitut nägu

Meie selgelt sooje­nevas kliimas on viimase kolmekümne aasta ­(1991–2020) keskmine temperatuur detsembris olnud vaid –2 kraadi, samas kui pooleteist sajandi (1886. aastast) vaatlused annavad keskmiseks ligi 4 kraadi külma. Hiljutiste talvede taustal paistab lõppenud detsember väga karm, kuid möödunud sajandil olnuks see vaid veidi külmem kui tavaliselt. Tõsi, Riigi Ilmateenistuse andmeil olid just detsembri esimesed 10 päeva erakordselt külmad – veel külmem oli sama vahemik viimati 48 aastat tagasi.