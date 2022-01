Kampaania aitas tuvastada sadakond ohtlikku ehitist

„Kampaania kestel esitati ametile üle 200 teate, kõige rohkem hoonetest, mis pole kasutuses ning põhiliseks probleemiks oli omaniku poolt korrashoiunõuete rikkumine. Teavitatud hoonetel olid sisse varisenud katused, lagunenud fassaadid, avatud sissepääsud (uksed ja aknad). Mitmed hooned on aastakümneid olnud ja on tõenäoliselt ka edaspidi kasutuseta. Kõik ehitised, millest ametit teavitati, olid mingil määral ohukahtlusega,“ kommenteeris TTJA ehitus- ja raudteeosakonna juhataja Kati Tamtik.

12 teavituse puhul tuvastas TTJA, et tegemist on dubleerivate teavitustega ehk sama objekti kohta, millest tulenevalt on erinevate teavitatud ehitiste arv 203. Nendest 93 ehitise osas on TTJA tuvastanud, et võib esineda potentsiaalne ohuolukord, mis tuleb likvideerida.