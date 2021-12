Klaasi kuju mõjutab vahuveini maitset

Sommeljee Mikk Parre, mis temperatuuril on hea vahuveini serveerida?

Sõltub konkreetsest vahuveinist, stiilid on hästi erinevad. Kui võtta kergem ja värskem vahuvein, näiteks lihtsam Prosecco või Cava, on ideaalne 6–8 ºC, mis toob hästi esile joogi värskuse.

Kuidas klaasi kuju joogi maitset mõjutab?

Klaasi kuju mõjutab vägagi joogi maitset. Peamine põhjus on, et suure osa inimese maitsemeelest moodustab lõhnataju. Hea näide on hoida nina kinni ja proovida millegi maitsest aru saada – maitset põhimõtteliselt polegi.

Võtke näiteks vahuveinid: tihti kasutusel olevast flute- ehk flööditüüpi kitsast ja peenikesest vahuveiniklaasist väga aroome ja maitseid kätte ei saa, selle klaasi peamine eesmärk on hoida jooki võimalikult kaua kihisevana. See on igati sobiv vastuvõttudeks ja üritusteks, kus jook on tagaplaanil ja peamine on klaaside kokkulöömine.