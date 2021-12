Mis jäi meelde aastast 2021?

September Tänavune kartulisaak oli kolmandiku väiksem kui mullu. FOTO: Urmas Luik/Pärnu Postimees Kartulikasvatajad andsid teada, et saak on sel aastal ligemale kolmandiku väiksem kui mullu. Samuti tegime juttu köögiviljakasvatajatega. Eestimaist köögivilja eestlastele tänavu ei jagu. Kas olete märganud, et kodumaise köögivilja eest tuleb poes senisest rohkem maksta? Samuti oli juttu nigeerlasest, kes tahtis teha tööd, mida kohalikud teha ei taha. Ometi jäi ta kinni seaduserägastikku ja pidi lõpuks Eestist lahkuma. Tööjõuküsimus on põllumajandustootjate jaoks valus. Ka endiselt kimbutav koroona ei anna asu – kui töötaja haigestub, siis asemele uut leida on keeruline. Kas oleksid valmis minema lauta Eesti põllumeestele appi? Juba septembri alguses kirjutasime elektrihinnast, mis piimatootjatel jalad alt lüüa ähvardas, kuid niisugust hinnatõusu ei osanud ilmselt keegi karta. Võid ju valida, millal käivitad pesumasina, aga lehmi ei saa jätta lüpsmata või toidutööstust pausile panna. Pane vaim valmis, et uuel aastal läheb kallimaks kogu toidukaup.

Oktoober Maa Elu käis uudistamas naaberriigis Lätis avatud Lidlit. FOTO: Riina Martinson Viljakasvatajad lõid arve kokku: põua tõttu jäi saak kolmandiku või kohati suviviljal peaaegu poole väiksemaks. Viljahinnad on küll rekordilised, aga väetisehind kasvab pööraselt, samuti teiste sisendite hinnad. Üheksandat korda kuulutati välja põllumajandussektori tippjuht, kelleks sel aastal valiti Kaska-Luiga OÜ juht Avo Kruusla. Ka oktoobris kirjutasime tööjõuteemal: kurioosne lugu, kus Türi autoremondilukksepp otsustas töökoja laiendamise asemel teha garaaži menuka peokoha. Põhjus väga proosaline – töötajaid, kes suudaksid töökohta pidada, tunneksid kella ja ka oma tööd, pole lihtsalt kuskilt võtta. Maa Elu käis uudistamas naaberriigis Lätis avatud Lidlit. Üllatas see, et kuigi hinnad on soodsad, siis ühtki tuttavat kaubamärki sealt ei leia. 2022. aastal avab Lidl uksed ka Eestis. Kas vahetad teada-tuntud Eesti kaubamärgid soodsamate vastu?

November Piret ja Matthew Hill. FOTO: Tiit Efert Selgusid parimad mahetalud. Parimaks mahetootjaks on võrseid kasvatav Väike Mahetalu OÜ, mida peavad Piret ja Matthew Hill (pildil). Konkurss näitas, et tegusaid mahetootjaid ja maitsvaid mahetooteid meil õnneks veel jagub. Parimaks mahetooteks valiti Uustla talu küüslauguga grilljuust ja mahejoogiks osaühingu Wilawander rabarberi täismahl. Kas sinu külm- või köögikapis on mõni Eesti mahetoode? Soovid maamaja või suvilat osta? See ei pruugi olla lihtne, selgus novembris, kui kirjutasime, et huvi maal asuva kinnisvara vastu on endiselt suur. Oma panuse andis koroona, sest inimesed soovisid linnast eemale ja maale kaugtööd tegema minna. Kui soovid osta, siis arvesta, et hinnad on krõbedad. Aga kas ja millal need langevad?