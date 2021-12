Teenekad mesinikud kahtlustavad turu solkimist

Võõras kaup lööb hinna alla

„Välismaist mett ostetakse sisse ja müüakse Eesti mee pähe, seda tõenäoliselt kohaliku meega segatuna, et õietolmu analüüsi abil ei saaks kindlaks teha, et tegu on välismaise kraamiga, mille päritolu pole selge. Dokumendid võivad küll näidata, et mesi on toodud Saksamaalt, aga millise piirkonna mesilased selle tegelikult kogunud on, need ei tõesta. Kui müüdaks lihtsalt mujalt pärit kvaliteetset mett, poleks asi nii hull, aga suur osa meie tarbijani jõudvast meest võib olla ebakvaliteetne, sest kuidas seda muidu vaid kahe­eurose kilohinnaga siia veetakse. Vaevalt Saksa mesinik selle hinnaga väärt kauba käest annab, pigem on see mesi Saksamaa läbinud nii-öelda transiidina ja pärineb näiteks Hiinast,” kahtlustab nüüdseks juba 72 aastat mesilasi pidanud Antu Rohtla, kelle kohta Eesti Mesinike Liidu koduleht ütleb, et tegu on Eesti mesinduse tipp-teadjamehega, kelle arvamused ja nõuanded on peaaegu lõpliku tõe tasemel.